В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголем





До 3 лет лишения свободы грозит жителю Камышина, который закупал в Интернете контрафактный алкоголь, а затем его продавал. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 30-летний мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте спиртосодержащей продукции, а также в использовании чужого товарного знака.

Полицейские установили, что в течение 2016 года неработающий житель города Петров Вал закупал посредством сети Интернет контрафактную алкогольную продукцию известных марок и брендов и осуществлял её хранение по месту жительства, при этом реализуя ее местным жителям по недорогой цене. В феврале 2018 года при попытке сбыта очередной партии спиртного, подозреваемый был задержан. Мужчина сознался в содеянном частично, отрицая факт систематической продажи алкоголя, пояснив, приобретал спиртосодержащую продукцию исключительно для личного употребления.

В ходе обысков в квартире, домовладении и гараже мужчины оперативники обнаружили и изъяли около 750 бутылок несертифицированной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Ущерб, причиненный правообладателям составил свыше 400 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде города Камышина.



