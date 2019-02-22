В Волгоградской области судят торговца "паленым" алкоголем

Расследования 22.02.2019 09:13
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22.02.2019 09:13
До 3 лет лишения свободы грозит жителю Камышина, который закупал в Интернете контрафактный алкоголь, а затем его продавал. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 30-летний мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте спиртосодержащей продукции, а также в использовании чужого товарного знака.
Полицейские установили, что в течение 2016 года неработающий житель города Петров Вал закупал посредством сети Интернет контрафактную алкогольную продукцию известных марок и брендов и осуществлял её хранение по месту жительства, при этом реализуя ее местным жителям по недорогой цене. В феврале 2018 года при попытке сбыта очередной партии спиртного, подозреваемый был задержан. Мужчина сознался в содеянном частично, отрицая факт систематической продажи алкоголя, пояснив, приобретал спиртосодержащую продукцию исключительно для личного употребления.
В ходе обысков в квартире, домовладении и гараже мужчины оперативники обнаружили и изъяли около 750 бутылок несертифицированной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Ущерб, причиненный правообладателям составил свыше 400 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде города Камышина.
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