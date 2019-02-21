Экономика

Гидроксид магния на «КАУСТИКе» начнут тестировать в новой лаборатории

Экономика 21.02.2019 13:02
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21.02.2019 13:02


В новой специализированной лаборатории волгоградского «КАУСТИКа» по оценке технологичности и тестированию гидроксида магния при получении безгалогеновых полимерных материалов начались пуско-наладочные работы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, к этому дню уже установлена большая часть нового современного оборудования, общая стоимость которого превышает 50 миллионов рублей. Лабораторные комплексы, испытательная машина, пластометр и другие приборы закуплены как у отечественных, так и у иностранных производителей в Европе, Азии и Америке.
Гидроксид магния (ГОМ) – собственная разработка научно-производственного центра АО «КАУСТИК» - производится в АО «НикоМаг» (оба предприятия входят в группу компаний «НИКОХИМ») с 2015 года. Это синтезированный особым образом порошок, применяемый в различных отраслях промышленности. ГОМ – экологичный высокоэффективный нетоксичный антипирен, наполнитель и дымоподавляющая добавка для производства практически всех типов пластиков и полимерных композиций. Самое опасное при возгорании – это образование токсичных продуктов горения, поэтому в последнее время разработчики с целью повышения пожаробезопасности полимеров стремятся использовать композиции с применением безгалогеновых антипиренов, к которым относится и гидроксид магния. Самые известные сферы применения ГОМ – проводка в автомобилях и телекоммуникационных системах, реле, корпуса, изоляция и соединительные части электрооборудования, напольные покрытия, пластиковые панели и даже детские игрушки.

Для работы на новом оборудовании сотрудники лаборатории прошли предметное обучение у ведущих отечественных специалистов в области производства и переработки пластмасс. Первые партии продукции, которые протестированы на этом оборудовании, уже отправились потребителям в Европе и Азии. Теперь с учётом высокоточных лабораторных исследований на новых комплексах и приборах появилась возможность  производить именно тот тип гидроксида магния, который полностью соответствует требованиям каждого покупателя.
Напомним, что АО «НикоМаг» является единственным в стране производителем гидроксида магния и постоянно наращивает экспорт этого уникального химического продукта за пределы России. Новая лаборатория, которую на промплощадке «КАУСТИКа» планируют полностью запустить летом нынешнего года, позволит успешнее конкурировать с производителями гидроксида магния из других стран.

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