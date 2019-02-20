Общество

В Волгограде суд закрыл группу в детском саду на три месяца

Общество 20.02.2019 09:05
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20.02.2019 09:05


Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда  на три месяца закрыта группа №1 детского сада №376 Волгограда, расположенного по адресу ул. Н.Отрады, 3. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для этого стали выявленные в ходе проверки нарушения санитарных требований. Так,  потолок и стены в буфетном, игровом, раздевальном, спальном, туалетном помещениях группы № 1 негладкие, имеются следы течи кровли на потолке с переходом на стены; покрытие потолка и стен имеют дефекты; обнаружено намокание стен и потолка, отслоение побелки и покрытия стен.
В связи с выявленными нарушениями по решению суда  юридическое лицо МОУ «Детский сад № 376» привлечено к административной ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» в виде приостановления деятельности группы. Постановление суда не вступило в законную силу.

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