Полку УК в Волгоградской области прибыло

Общество 13.02.2019 16:48
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13.02.2019 16:48
В Волгоградской области 5 новых управляющих организаций получили лицензии. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, лицензии получили ООО "Эксплуатация МКД" (г. Фролово), ООО Управляющая компания «Весна» (г. Волгоград), ООО «Данко» (г. Урюпинск), ООО «Дом жилой» (г. Волжский), ООО "Управляющая компания Волгодонец" (пос. Береславка, Калачевский район).
В настоящее время указанные организации не имеют многоквартирных домов в управлении. Однако, если в течение шести месяцев с даты предоставления лицензии в реестре так и не появятся сведения об управлении МКД, лицензионная комиссия Волгоградской области рассмотрит вопрос об обращении в суд с иском об аннулировании лицензии.
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