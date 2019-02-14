"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинение





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Емкор» Сергея Емельяненко. Он обвиняется в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, Емельяненко в период с октября по ноябрь 2015 года взял из кассы управляющей компании 4 млн 450 тыс рублей, которые обещал впоследствии вернуть. Вместе с тем взятые на себя обязательства он до настоящего времени не исполнил и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Вину в содеянном Емельяненко полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Краснооктябрьским районным судом г.Волгограда. Как сообщалось ранее, Емельяненко по приговору Краснооктябрьского районного суда Волгограда от 4 июля 2017 года уже осуждался за мошенничество со средствами управляющей компании и в настоящее время отбывает наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



