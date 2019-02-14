В Волгограде в этом году расселят шесть аварийных домов





В этом году в Волгоградской области стартует новый шестилетний этап сокращения аварийного фонда, получившего этот статус с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области, до 2024 года запланировано ликвидировать 176 тысяч "аварийных" квадратных метров, где проживают около 10 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 7,3 млрд. рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года региону предстоит достичь показателя (установленного для субъекта федеральным центром) по расселению 2,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда, в котором проживают 150 человек – это 6 домов в Волгограде. Объем финансирования составит 145 млн. рублей.

С 2008 года в Волгоградской области расселены 488 МКД площадью более 176 тысяч квадратных метров. Порядка 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. Для "переселенцев" построено 62 многоквартирных дома и приобретено более 2 тысяч жилых помещений в новостройках. На данные мероприятия было затрачено 5,6 млрд. рублей, из которых значительную поддержку оказал Фонд ЖКХ, предоставив региону 3,7 млрд. рублей.

Напомним, в Волгоградской области на 1 января 2019 года насчитывается 448 домов, признанных аварийными, в них проживают 14553 человека. Больше всего таких домов в областном центре – 367. Здесь расселения ждут 12702 человека.



