В Волгограде в этом году расселят шесть аварийных домов

Общество 13.02.2019 09:51
5629 3
13.02.2019 09:51
В этом году в Волгоградской области стартует новый шестилетний этап сокращения аварийного фонда, получившего этот статус с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области, до 2024 года запланировано ликвидировать 176 тысяч "аварийных" квадратных метров, где проживают около 10 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 7,3 млрд. рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года региону предстоит достичь показателя (установленного для субъекта федеральным центром) по расселению 2,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда, в котором проживают 150 человек – это 6 домов в Волгограде. Объем финансирования составит 145 млн. рублей.
С 2008 года в Волгоградской области расселены 488 МКД площадью более 176 тысяч квадратных метров. Порядка 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. Для "переселенцев" построено 62 многоквартирных дома и приобретено более 2 тысяч жилых помещений в новостройках. На данные мероприятия было затрачено 5,6 млрд. рублей, из которых значительную поддержку оказал Фонд ЖКХ, предоставив региону 3,7 млрд. рублей.
Напомним, в Волгоградской области на 1 января 2019 года насчитывается 448 домов, признанных аварийными, в них проживают 14553 человека. Больше всего таких домов в областном центре – 367. Здесь расселения ждут 12702 человека.
Реклама
Популярное по теме
19.01.2019 13:34
26694 0
18.01.2019 20:34
26144 7
15.01.2019 10:40
20846 18
Полку УК в Волгоградской области прибыло13.02.2019 16:48
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню Победы13.02.2019 16:33
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города13.02.2019 16:03
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков13.02.2019 15:41
В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньги13.02.2019 12:26
В Волгоградской области восстановили провалившиеся под снегом крыши домов13.02.2019 11:23
В Волгоградской области избавятся от "лишних" сельских поселений13.02.2019 10:42
Замруководителя госжилинспекции Волгоградской области наказали за отписку12.02.2019 17:37
Главный доктор Волгоградской облдумы напугала школьников плохой едой12.02.2019 17:11
Мусорному регоператору Волгоградской области теперь не хватило бункеров12.02.2019 13:29
Спорный объект под Комсомольским мостом в центре Волгограда превращен в туалет и помойку12.02.2019 12:41
Под Волгоградом военные готовят трассу для танкового биатлона11.02.2019 13:45
В День защитника Отечества в Волгограде дадут 30 залпов салюта11.02.2019 13:07
В финал конкурса «Лидеры России» прошли четверо волгоградцев11.02.2019 12:45
Экс-сотрудник жилинспекции Волгограда уволен из фирмы за нарушение антикоррупционных норм11.02.2019 10:53
Реклама