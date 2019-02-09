Происшествия 09.02.2019 10:13
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09.02.2019 10:13
Сложные метеоусловия на дороге стали причиной двух ДТП с пострадавшими в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в Урюпинском районе 50-летний житель Тамбовской области, управляя грузовиком «Volvo FH-TRUCK 4X2», не учел метеорологические условия дороги, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Пострадал его 42-летний пассажир.
Еще одно ДТП произошло во Фроловском районе на 11 км автодороги «Фролово-Даниловка». Водитель, управляя автомобилем «Нива», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего автомобиль развернуло на встречную полосу движения, где он совершил столкновение с автомашиной «Лада Приора». В результате ДТП в больницу был доставлен с травмами водитель автомобиля «Лада Приора».
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых один человек погиб и 5 получили травмы.
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