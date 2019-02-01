Волгоградский облсуд оправдал двух полицейских, осужденных за сломанную руку задержанного

Расследования 01.02.2019 13:45
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01.02.2019 13:45
Волгоградской областной суд оправдал двоих сотрудников полиции, признанных ранее виновными в превышении должностных полномочий. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь суда Екатерина Вальковская, сотрудник ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области Веретенников приговором Кировского районного суда получил 3 года лишения свободы условно, Кирносов – четыре года. Обоих полицейских районный суд признал виновными в превышении должностных полномочий, то есть совершении должностными лицами действий, явно выходящих за пределы их полномочий, совершенными с применением насилия, с причинением тяжких последствий. Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшего суд решил взыскать компенсацию морального вреда – суммарно с обоих правоохранителей 200 тысяч рублей. Осужденные обжаловали решение суда, настаивая на своей невиновности. Государственный обвинитель, в свою очередь, просил реальные сроки наказания для фигурантов дела.
Как полагало следствие, в феврале 2016 года полицейские задержали пьяного мужчину и доставили его в отдел полиции Кировского района Волгограда для установления личности и составления протокола. Потерпевший отказывался выполнять законные требования силовиков, поэтому Кирносов и Веретенников применили к нему физическую силу. У мужчины в итоге была сломана рука.
В ходе судебного разбирательства подсудимые вину в преступлении не признали, пояснив, что умысла на причинение вреда у них не было, они действовали в рамках закона, поскольку задержанный вел себя неадекватно.
Суд апелляционной инстанции постановил, что Веретенников и Кирносов действовали в рамках полномочий, предоставленных им Федеральным законом «О полиции». В связи с отсутствием в их деянии состава преступления был вынесен оправдательный приговор, с признанием права на реабилитацию.
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