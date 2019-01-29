В Волгоградской области с железнодорожных станций вывезли 2 тыс. кубометров снега

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Общество 29.01.2019 08:16
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29.01.2019 08:16
Железнодорожники вывезли 2 тыс. кубометров снега со станций в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Но больше всего снега намело в Саратовской области – с путей и перронов убрали 13 тыс. кубометров снега. Работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения бесперебойного движения поездов продолжаются. В минувшие сутки на Приволжской магистрали в круглосуточном режиме было задействовано 29 единиц снегоочистительной техники и привлечено дополнительно более 1,5 тысяч человек.
Напомним, ранее из-за снегопада, низовых метелей и плохой видимости в Волгоградской области была временно перекрыта трасса "Сызрань-Саратов-Волгоград". Сегодня в 3-20 движение возобновилось.
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