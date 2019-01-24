Общество 24.01.2019 16:04
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24.01.2019 16:04
Введено ограничение движения для большегрузов и пассажирских автобусов на трассе Волгоград-Москва из-за непогоды. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сложная ситуация в настоящее время сохраняется и на трассе в саратовском направлении, где движение для автобусов и грузовиков было ограничено еще утром. Здесь низовая метель , видимость не более 10 метров. Особенно погода свирепствует в районе села Умет, Усть-Грязнуха.
Так, на данный момент известно, что в оперативные службы по номеру "112" поступило уже более десятка сообщений от водителей, которые столкнулись с проблемами на трассе: заглохли, перевернулись или застряли.
По данным Упрдор Москва-Волгоград, ограничения на трассе Р-22 "Каспий" введены из-за снижения видимости до 10 м., сильной метели на участке в границах Михайловского района (749 – 810 км.). Ограничение движения для общественного транспорта будет действовать до 23:00 (мск).
Водителей просят без особой необходимости не выезжать на дорогу, а при передвижении соблюдать осторожность и бдительность, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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