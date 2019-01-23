Чиновники три года не замечают «буйное» кафе в центре Волгограда





Бездействие сотрудников ОП № 4 УМВД России по Волгограду дает правонарушителям возможность избежать установленной законом ответственности, а горожан - лишает права дождаться тишины и отдыха - такой вывод сделан по результатам совместной проверки волгоградского уполномоченного по правам человека с органами прокуратуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена, более трех лет жители дома № 20 по ул. Советской Волгограда «сражаются» за право проживания в благоприятной среде. Конец покою граждан положило «преобразование» бывшей закусочной «Блинная» в респектабельное кафе «Саперави» с ночным шумом, незаконным территориальным расширением и игнорированием СНиПов. В ходе проводившейся по обращению горожан проверки установлено, что сбор необходимых материалов сотрудниками правоохранительных органов по жалобам граждан о фактах нарушений в работе кафе проводился ненадлежащим образом. В результате администрацией Центрального района Волгограда данные материалы неоднократно возвращались на доработку в отдел полиции, что в дальнейшем не позволяло привлекать собственника питейного учреждения к административной ответственности и далее способствовало нарушению общественного порядка.

Установлено также, что из-за бездействия уполномоченных должностных лиц индивидуальным предпринимателем - владельцем кафе не принимаются меры по устранению нарушений допущенного факта самовольного строительства относительно увеличения площади объекта на территории общего пользования, нарушения СНиПов по водоотведению и других нарушений градостроительного законодательства.

По результатам проведенной проверки в адрес начальника ОП № 4 УМВД России по г. Волгограду и администрации Центрального района Волгограда органами прокуратуры внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.



