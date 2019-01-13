В Волгоградской области «пересчитают» добросовестных застройщиков





Инспекцией гостройнадзора по Волгоградской области утвержден порядок ведения реестра добросовестных застройщиков, имеющих положительный опыт строительства многоквартирных домов на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ инспекции, реестр будет постоянно актуализироваться – не позднее 1 февраля и 1 августа каждого года.

В него включаются застройщики, осуществляющие в истекшем полугодии в Волгоградской области деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства по определенным критериям, согласно которым застройщик может считаться добросовестным. К таким критериям, в частности, относятся наличие у застройщика или его дочерних обществ опыта не менее 3 лет участия в строительстве многоквартирных домов на территории Волгоградской области, ввод в эксплуатацию не менее одного дома в течение 3 лет, предшествующих включению в реестр. Кроме того, учитывается и отсутствие сведений о застройщике и его дочерних обществ в перечне многоквартирных домов, имеющих признаки проблемных объектов. К слову, ведение этого перечня также осуществляет инспекция гостройнадзора.

Застройщик также будет считаться добросовестным если в течение трех лет, предшествующих включению в реестр, у него не будет предписаний об устранении нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства. А также постановлений о привлечении к административной ответственности по ч.1 и 4 ст. 14.28 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).

Напомним, что официально проблемными в Волгоградской области были признаны 43 многоквартирных дома, которые находятся в разной степени готовности. По состоянию на конец октября 2018 года в списке обманутых дольщиков числились 3750 человек. Тогда сообщалось, что до конца 2018-го новоселье смогут справить тысяча граждан, в 2019-ом – еще столько же. Только в прошлом году были возобновлены работы в ЖК «Парк Европейский», «Алфавит», «Чайка 2», «АхтубаСитиПарк», «Эдем». Введены в эксплуатацию два дома из трех в жилищном комплексе «Доминант», дом на улице Мачтозаводская, первая секции ЖК «Дом на Бульваре».