«Падают потолки и проваливаются полы»: жильцы 70-летнего дома в Волгограде боятся не дожить до расселения
Общество 11.01.2019 18:15
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11.01.2019 18:15
Жители дома №5 по ул. Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда в прошлом году отметили грустную дату – двухэтажному жилому строению, возведенному в 1948 году, исполнилось 70 лет. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, которых волею судьбы занесло в этот разваливающийся дом, в том же прошлом году они, наконец, добились признания дома аварийным. Причем этот статус двухэтажка получила еще в 2001 году по решению суда, однако затем администрация района оспорила это решение на основании того, что в комиссии не было представителей администрации. По мнению районных чиновников, жить в доме, где падают потолки и проваливаются полы, вполне было можно. Но с этим не согласились обитатели двухэтажки, которые в 2017 году скинулись на независимых экспертов, которые признали – дом полностью исчерпал отведенный ему век и жить в нем опасно.
Сегодня некоторые жильцы, особенно небольшого достатка, как могут, поддерживают жизнь в доме, который давно должен был исчезнуть с лица земли. Как, например, это случилось с находящимися по соседству домами – тем жильцам повезло и их все-таки расселили. Обитатели двухэтажки собирают на мусорках стройматериалы и пытаются сами ремонтировать вываливающиеся окна в коридоре, укреплять фасад, но это не приносит большого эффекта.
Фундамент дома проваливается, кирпичная кладка рассыпается, в квартирах жильцы заклеивают клеенкой потолки, чтобы штукатурка не свалилась на головы. Подвал послевоенного дома наполнен водой, а полы в туалетах на втором этаже люди вынуждены постоянно укреплять, чтобы не рухнуть вниз вместе с унитазами.
Жители дома, среди которых, кстати, есть и сталинградцы, пережившие войну, боятся не дожить до того момента, когда двухэтажку снесут, а их расселят в безопасные условия. По словам горожан, чиновники до сих пор не могут им точно сказать, в каком году произойдет это счастливое событие. Между тем, за разваливающееся жилье люди продолжают платить немалые деньги – средняя суммы квитанции за так называемые услуги ЖКХ здесь составляет около 7 (!) тысяч рублей.
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