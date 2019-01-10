Иностранец осужден в Волгограде за обман ростовских пенсионеров

Расследования 10.01.2019 10:42
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10.01.2019 10:42
Гражданину Азербайджана Рамину Джафарову, осужденному в октябре 2018 года в Волгограде за мошенничество, в ближайшее время предстоит провести в колонии строгого режима 3 года. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", приняла апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Дело в том, что прокуратура посчитала данный приговор слишком мягким и обжаловала его. Надзорное ведомство настаивало на увеличении срока наказания до 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако областной суд оставил решение районного суда без изменения.
Джафаров ранее уже был судим за кражи. На территории Российской Федерации он находился без регистрации, не имел постоянного места жительства, нигде не работал.
Как ранее сообщало информагентство, с августа 2017 по февраль 2018 года он осуществлял звонки на абонентские номера жителей Ростовской области. Представляясь им близким родственником, Джафаров сообщал, что попал в беду и ему срочно необходимы деньги.
Доверчивые граждане перечисляли на карту злоумышленника денежные средства в сумме от 10 до 45 тысяч рублей. Всего жертвами мошенника стали девять пенсионеров, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 165 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г. Волгограду.
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