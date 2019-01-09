



К двум годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Камышина за то, что укусил полицейского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчину, который был судим за разбой, признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Осужденный пытался добиться наказания, не связанного с лишением свободы, но апелляционная инстанция оставила приговор Камышинского городского суда без изменения. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина, который недавно освободился из колонии, находился под административным надзором. Данный факт суд посчитал отягчающим обстоятельством.

По материалам дела, в июле прошлого года житель Камышина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил сержанта полиции за левое предплечье, так как не хотел быть привлеченным к административной ответственности.

В суде мужчина свою вину полностью признал, попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств.



