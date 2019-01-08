Экономика

Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» набирает оборонных заказов

Экономика 08.01.2019 12:23
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08.01.2019 12:23


Металлургический комбинат «Красный Октябрь», который был признан банкротом, может уже в январе текущего года выйти на точку безубыточности. Такие прогнозы, как передает ИА «Высота 102», озвучил сегодня журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков. Так, по итогам первого месяца планируемый объем выпускаемой продукции составит около 1 миллиарда рублей. «Эта та точка безубыточности, которая позволит нам дальше формировать объем заказов», - пояснил Беков.
По его словам, в настоящее время администрация региона совместно с Минпромторгом РФ и новым менеджментом предприятия активно формируют портфель заказов на 2019 год. Ведутся переговоры с предприятиями автопрома, такими как «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «ВАЗ», а также с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Беков сообщил, что в последние годы оборонный заказ на ВМК «Красный Октябрь» составлял лишь 5%, что очень мало. Уже сейчас предприятие получило оборонных заказов на 2 миллиарда рублей. «Это только начало. Учитывая потребность по оборонно-промышленному комплексу, думаю, что заказы мы в разы увеличим», - заявил Беков.
Напомним, решением арбитражного суда Волгоградской области от 8 ноября 2018 года ВМК «Красный Октябрь» был признан банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство на 6 месяцев.
 

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