



Около 250 миллионов рублей уйдет в будущем году на содержание стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ФГУП «Спорт-Инжиниринг», собственник объекта, заказало услуги по поставке электрической энергии на стадион почти на 72 миллиона рублей. Еще 58 миллионов рублей планируется потратить на теплоснабжение. В 2 миллиона рублей обойдутся услуги по водоснабжению и водоотведению. На обеспечение связи и интернета уйдет еще «по мелочи» - более 1 миллиона рублей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на оказание услуг по уборке стадиона выделено более 118 миллионов рублей. Таким образом, выходит солидная сумма, которая потребуется для функционирования стадиона.

Напомним, спортивный объект будет передан в собственность Волгоградской области в следующем году. Тогда затраты на его содержание будет нести региональный бюджет.



