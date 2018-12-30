Общество

Содержание «Волгоград Арены» обойдется в 2019 году почти в четверть миллиарда рублей

Общество 30.12.2018 10:08
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30.12.2018 10:08


Около 250 миллионов рублей уйдет в будущем году на содержание стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ФГУП «Спорт-Инжиниринг», собственник объекта, заказало услуги по поставке электрической энергии на стадион почти на 72 миллиона рублей. Еще 58 миллионов рублей планируется потратить на теплоснабжение. В 2 миллиона рублей обойдутся услуги по водоснабжению и водоотведению. На обеспечение связи и интернета уйдет еще «по мелочи» - более 1 миллиона рублей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на оказание услуг по уборке стадиона выделено более 118 миллионов рублей. Таким образом, выходит солидная сумма, которая потребуется для функционирования стадиона. 
Напомним, спортивный объект будет передан в собственность Волгоградской области в следующем году. Тогда затраты на его содержание будет нести региональный бюджет.

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