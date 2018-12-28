55-летнего безработного и ранее неоднократно судимого мужчину задержала полиция по подозрению в разбое. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина с автоматом в руках ограбил заправку у трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Николаевском районе Волгоградской области.

Через пять минут после совершенного преступления в полицию позвонила оператор заправочной станции. Она рассказала, что вооруженный грабитель угрожал ей и похитил с кассы 25 тысяч рублей, а еще прихватил пачку сигарет. Потерпевшая описала приметы преступника.

С помощью видео с камер наблюдения и служебно-розыскной собаки подозреваемого удалось задержать в городе Николаевске. Мужчина во всем сознался. Рассказал, что деньги хотел потратить для «заработков на севере».

Также полицейские в доме задержанного изъяли автомат Калашникова с тремя магазинами, заряженными 85 патронами. Оружие сейчас на экспертизе. Устанавливается его происхождение.

Как стало известно, у подозреваемого уже были серьезные проблемы с законом. Неоднократно судимый мужчина отбывал срок за двойное убийство.

В отношении задержанного избрана мера пресечения - заключение под стражу. Теперь налетчику с оружием грозит 8 лет тюрьмы.