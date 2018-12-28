Генеральный директор ООО «РИТЭК»: уходящий год был успешным





Накануне праздника принято подводить итоги, строить планы на будущее. Уходящий год был для ООО «РИТЭК» успешным. Как и в предыдущие годы, компания эффективно реализовала масштабные стратегические и социальные проекты, достигнуты плановые показатели, введены в эксплуатацию новые производственные объекты. Читателей ИА «Высота 102», всех волгоградцев и жителей области поздравляет вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев.

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подтверждая статус научно-технического полигона ЛУКОЙЛа, ежегодно РИТЭК успешно применяет новые технологии, совершенствует инновационные методы разработки месторождений, увеличивает уровень полезного использования попутного газа, выполняет опытно-промышленные работы по добыче трудноизвлекаемых залежей углеводородов.

В своей работе мы по-прежнему верны принципам социальной ответственности. Один из ярких примеров — конкурс социальных и культурных проектов, который ежегодно проводится в регионе. В наступающем году все успешные начинания обязательно послужат фундаментом для новых больших достижений. Вместе мы сделаем много добрых дел, реализуем полезные инициативы, которые еще долгие годы будут служить нашим детям и внукам.

Встречая Новый год, мы смотрим в будущее с оптимизмом, ожидая только радостных событий, приятных известий и новых свершений! Уважаемые волгоградцы – друзья, коллеги, партнеры! На пороге Нового 2019 года позвольте от души пожелать вам успехов, удачи во всех ваших начинаниях, здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших домах звучит только радостный смех и пусть сбываются самые смелые мечты!

С Новым 2019 годом!



