Экономика

Генеральный директор ООО «РИТЭК»: уходящий год был успешным

Экономика 28.12.2018 08:00
6383 0
28.12.2018 08:00


Накануне праздника принято подводить итоги, строить планы на будущее. Уходящий год был для ООО «РИТЭК» успешным. Как и в предыдущие годы, компания эффективно реализовала масштабные стратегические и социальные проекты, достигнуты плановые показатели, введены в эксплуатацию новые производственные объекты. Читателей ИА «Высота 102», всех волгоградцев и жителей области поздравляет вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев.
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Подтверждая статус научно-технического полигона ЛУКОЙЛа, ежегодно РИТЭК успешно применяет новые технологии, совершенствует инновационные методы разработки месторождений, увеличивает уровень полезного использования попутного газа, выполняет опытно-промышленные работы по добыче трудноизвлекаемых залежей углеводородов.
В своей работе мы по-прежнему верны принципам социальной ответственности. Один из ярких примеров — конкурс социальных и культурных проектов, который ежегодно проводится в регионе. В наступающем году все успешные начинания обязательно послужат фундаментом для новых больших достижений. Вместе мы сделаем много добрых дел, реализуем полезные инициативы, которые еще долгие годы будут служить нашим детям и внукам.
Встречая Новый год, мы смотрим в будущее с оптимизмом, ожидая только радостных событий, приятных известий и новых свершений! Уважаемые волгоградцы – друзья, коллеги, партнеры! На пороге Нового 2019 года позвольте от души пожелать вам успехов, удачи во всех ваших начинаниях, здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших домах звучит только радостный смех и  пусть сбываются самые смелые мечты!
С Новым 2019 годом!

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»
14.12.2018 15:27
12101 20
Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйца
24.12.2018 17:38
11081 22
Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублей
16.12.2018 14:47
9156 0
Экономика
28.12.2018 12:15
Экономика 28.12.2018 12:15
36 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.12.2018 10:02
Экономика 28.12.2018 10:02
356 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.12.2018 11:38
Экономика 27.12.2018 11:38
2386 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.12.2018 17:28
Экономика 26.12.2018 17:28
1401 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.12.2018 10:12
Экономика 26.12.2018 10:12
3676 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.12.2018 12:49
Экономика 25.12.2018 12:49
1020 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 17:38
Экономика 24.12.2018 17:38
11081 22 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 14:20
Экономика 24.12.2018 14:20
13218 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 14:14
Экономика 24.12.2018 14:14
774 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 14:06
Экономика 24.12.2018 14:06
2726 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 09:58
Экономика 24.12.2018 09:58
2567 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.12.2018 10:43
Экономика 23.12.2018 10:43
7480 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.12.2018 10:02
Экономика 22.12.2018 10:02
2294 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 10:23
Экономика 21.12.2018 10:23
4426 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 08:44
Экономика 21.12.2018 08:44
1559 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:15
«Сады Придонья» вкладывают серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйстваСмотреть фотографии
11:26
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Безработная из Волгограда надолго запомнит предновогоднюю поездку в Москву
10:40
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду МорозуСмотреть фотографии
10:24
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух машин на трассе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Стадион «Волгоград Арена» пропылесосят и отмоют за 118 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:12
На трассе Волгоградской области пенсионерка погибла под колесами "ГАЗели"Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде за кражу недорогого смартфона женщине грозит до 5 лет тюрьмыСмотреть фотографии
09:18
Волгоградские налоговики одарили подшефный детский дом новогодними подаркамиСмотреть фотографии
08:00
Генеральный директор ООО «РИТЭК»: уходящий год был успешнымСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: К Новому году Волгоград подсветили как могли Cмотреть видео
16:51
В Волгограде чиновники озаботились сохранностью символа качинского училищаСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области чиновников уличили в невыполнении поручения президента Смотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области вступил в законную силу приговор по делу о крупном коммерческом подкупеСмотреть фотографии
14:19
Под Новый год волгоградцев захватило «чемоданное настроение»Смотреть фотографии
14:15
Волгоградцы «вытягивают» на своих плечах жилищное строительствоСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде работник центра соцпомощи с другом стали мошенниками-миллионерамиСмотреть фотографии
12:55
Волонтеры волгоградского предприятия «КАУСТИК» подготовили к Новому году особенные подаркиСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде задержали малолетних разбойников с ножом и молоткомСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области более 70 тысяч человек встретят новый год без работыСмотреть фотографии
12:02
У мусорного регоператора Волгоградской области «отобрали» полигон Смотреть фотографии
11:38
В Михайловке в 2018 году капитально отремонтировали 9 домов и установили один лифтСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области пьяный отчим убил 7-летнего пасынкаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и пытался скрытьсяСмотреть фотографии
10:32
В ДТП с легковушкой и большегрузом на трассе Волгоградской области пострадали две женщиныСмотреть фотографии
09:20
Питьевая вода в поселке под Волгоградом признана небезопаснойСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде полицейские и автомобилисты помечтали о будущемCмотреть видео
16:54
В Волгоградском областном наркологическом диспансере - новый главный врач Смотреть фотографии
16:00
Волгоградских единороссов «из-под палки» отправляют учиться в Высшую партийную школуСмотреть фотографии
15:57
На трассе в соседней с Волгоградской областью наладилось движениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 