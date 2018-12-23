Общество

Экс-глава УФСИН возглавил управление Минюста России по Волгоградской области

Общество 23.12.2018 16:49
6620 0
23.12.2018 16:49


Бывший глава УФСИН России по Волгоградской области Павел Радченко назначен на должность руководителя управления министерства юстиции РФ по региону. Как стало известно ИА «Высота 102», официальное представление Радченко сотрудникам регионального управления Минюста состоится в понедельник, 24 декабря. Но до этого Павел Радченко встретится с губернатором Андреем Бочаровым. Главе региона нового руководителя регионального управления Минюста РФ представит заместитель министра юстиции Российской Федерации. 
Как ранее сообщала «Высота 102», в августе текущего года Павел Радченко покинул должность руководителя УФСИН России по Волгоградской области. 
Для справки: Павел Радченко начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1985 году в Волгограде. С августа 1994 по декабрь 2003 года руководил ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области. 
С декабря 2003 по июнь 2015 года руководил ГУФСИН России по Иркутской области. Затем вернулся в Волгоград и возглавил региональное управление ФСИН с 8 июня 2015 года. 
Награжден орденом Дружбы, серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы», медалью «За усердие» 2 степени, «За службу» трех степеней, почетным знаком «За отличие в службе» 2 степени. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
26743 14
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
31305 0
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22931 0
Общество
23.12.2018 18:24
Общество 23.12.2018 18:24
17806 52 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2018 17:49
Общество 23.12.2018 17:49
623 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2018 15:18
Общество 23.12.2018 15:18
5404 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2018 13:21
Общество 23.12.2018 13:21
4500 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2018 17:22
Общество 22.12.2018 17:22
2522 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2018 16:41
Общество 22.12.2018 16:41
19396 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2018 15:29
Общество 22.12.2018 15:29
1936 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2018 10:56
Общество 22.12.2018 10:56
2105 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2018 10:50
Общество 22.12.2018 10:50
2963 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2018 09:28
Общество 22.12.2018 09:28
4351 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2018 16:25
Общество 21.12.2018 16:25
6206 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2018 15:54
Общество 21.12.2018 15:54
1411 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2018 15:15
Общество 21.12.2018 15:15
1670 3 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2018 14:03
Общество 21.12.2018 14:03
4658 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2018 13:01
Общество 21.12.2018 13:01
15285 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:24
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгограде коммунальщики готовы к «сюрпризам» погодыСмотреть фотографии
16:49
Экс-глава УФСИН возглавил управление Минюста России по Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Суд ликвидировал оскандалившийся КПК «Волгоградский Фонд Сбережений»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде тушат пожар в частном сектореСмотреть фотографии
13:21
В Волжском сносят остановочные павильоныСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде бывшего налогового инспектора осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области убийцу-поджигателя отправили за решетку на 10 летСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской облдуме повременили с налоговыми льготами изобретателям и ученымСмотреть фотографии
11:05
На трассе под Волгоградом столкнулись три машиныСмотреть фотографии
10:51
Несовершеннолетняя девушка пострадала во время аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Мэрия Волгограда берет 700 миллионов рублей кредита для погашения долговСмотреть фотографии
21:45
Волгоградский симфонический оркестр с аншлагом выступил в КамышинеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде спецтехника приступила к борьбе со снегопадомСмотреть фотографии
16:41
В Волжском прошли пикеты против пенсионной реформыСмотреть фотографии
15:29
Кадет из Волгограда под Новый год встретился с главой СК РФ на праздничном приемеСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде на Мамаевом кургане хотят установить памятник СталинуСмотреть фотографии
13:30
Поле и трибуны стадиона «Волгоград Арена» защитят от вандаловСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде пассажирка трамвая пострадала из-за беспечного пешеходаСмотреть фотографии
10:56
На полигоне в Волгоградской области мобилизовали 200 офицеровСмотреть фотографии
10:50
Сказки конец: в Волгоградской области предупреждают об ухудшении погодыСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области увеличился отток жителей сел в городСмотреть фотографии
10:33
Прокуратура: в Волгоградской области четыре плотины могут не выдержать паводковых водСмотреть фотографии
10:02
ПАО «Волгоградоблэлектро» поздравляет всех, кто несет тепло и свет, с Днем энергетикаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В конкурсе определился ТОП-10 вариантов названия парка в пойме Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: Жителей Волгограда тревожат растущие цены Cмотреть видео
17:14
25 лет Волгоградской облдуме: награды нашли своих героев (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:04
Число погибших на пожаре в частном доме в Волгоградской области выросло до трех человекСмотреть фотографии
16:45
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и СнегурочкиСмотреть фотографии
16:25
На трассах в Волгоградской области погода «подкинет» проблемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 