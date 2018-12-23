



Бывший глава УФСИН России по Волгоградской области Павел Радченко назначен на должность руководителя управления министерства юстиции РФ по региону. Как стало известно ИА «Высота 102», официальное представление Радченко сотрудникам регионального управления Минюста состоится в понедельник, 24 декабря. Но до этого Павел Радченко встретится с губернатором Андреем Бочаровым. Главе региона нового руководителя регионального управления Минюста РФ представит заместитель министра юстиции Российской Федерации.

Как ранее сообщала «Высота 102», в августе текущего года Павел Радченко покинул должность руководителя УФСИН России по Волгоградской области.

Для справки: Павел Радченко начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1985 году в Волгограде. С августа 1994 по декабрь 2003 года руководил ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области.

С декабря 2003 по июнь 2015 года руководил ГУФСИН России по Иркутской области. Затем вернулся в Волгоград и возглавил региональное управление ФСИН с 8 июня 2015 года.

Награжден орденом Дружбы, серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы», медалью «За усердие» 2 степени, «За службу» трех степеней, почетным знаком «За отличие в службе» 2 степени.



