Общество

Кадет из Волгограда под Новый год встретился с главой СК РФ на праздничном приеме

Общество 22.12.2018 15:29
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22.12.2018 15:29


Кадет профильного класса из Волгограда принял участие в предновогоднем приеме, который провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, участие в этом мероприятии приняли кадеты кадетских корпусов и профильных классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей сотрудников Следственного комитета, чьи родители погибли при исполнении служебного долга.
На праздничный прием прибыли ребята из числа воспитанников Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского, Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России, а также профильных кадетских классов образовательных учреждений городов Балашиха, Химки, Мурманска, Волгограда, Иркутска и Новосибирска. 

Александр Бастрыкин отметил, что ежегодные встречи с юными кадетами накануне новогодних праздников стали хорошей традицией, поскольку они дают ребятам возможность познакомиться с историческими и культурными центрами нашей Родины.
В ходе приема ребята рассказали о достижениях в учебе и планах на будущее. Также воспитанники кадетских классов и корпусов поделились впечатлениями о состоявшейся накануне экскурсии в город Курск. В Городе воинской славы летом прошли торжества по случаю юбилея - 75-летия Курской битвы. Юные кадеты подготовили и прочли несколько стихотворений, преисполненных духом патриотизма и уважения к подвигам предков, а также стихотворения собственного сочинения.
Александр Бастрыкин поблагодарил кадетов за большую работу и успехи в учебе, одобрив озвученные ими планы на следующий год. «Свято храните передаваемые вам духовные и культурно-нравственные ценности, это поможет как в дальнейшей учебе, так и в службе», - напутствовал ребят председатель СК России, заверив, что Следственный комитет и дальше будет прилагать необходимые усилия для их подготовки к решению самых ответственных задач.
В завершение приема председатель Следственного комитета обсудил с присутствующими ребятами имевшиеся у них вопросы, вручил памятные подарки и поздравил с наступающими праздниками, пожелав успехов в новом году.

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