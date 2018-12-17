Общество 17.12.2018 17:15
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17.12.2018 17:15
Многодетные семьи и родители детей-инвалидов получат возможность самостоятельно выбирать местоположение земельных участков для бесплатного оформления в собственность. Как сообщили ИА «Высота 102», такие поправки в региональное законодательство предлагает внести комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Законопроект уже внесен губернатором в областную думу. В настоящее время порядок другой – участки предлагают власти, граждане вправе согласиться или отказаться.
«Гражданам могут предоставляться в собственность земельные участки, как образованные по их инициативе, так и уже поставленные на кадастровый учет», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Информация о сформированных участках, которые могут быть предоставлены бесплатно, должна размещаться на сайте органа власти, уполномоченного в сфере земельных отношений. Согласно предлагаемым поправкам в закон, в течение года после того, как гражданин определился с участком, чиновники должны поставить этот объект на кадастровый учет. При желании будущие землевладельцы могут выполнить эти работы самостоятельно. Кроме того, в случае принятия новой редакции закона, родители, потерявшие статус многодетных из-за смерти ребенка, не будут исключаться из очереди на получение земельного участка. Правда, здесь есть имеется важная оговорка – «если смерть наступила не по вине гражданина, стоящего на учете».
С 2012 по 2018 годы в Волгоградской области количество многодетных семей, претендующих на бесплатную землю, увеличилось более, чем в три раза. Сейчас таких семей – 20 тысяч. Всего в регионе на учет для предоставления в собственность недвижимости поставлено 27 тысяч граждан, 43% из которых уже получили землю. Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются новоиспеченные землевладельцы, - это отсутствие коммуникаций рядом с участками.
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