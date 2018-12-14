Волгоградского подростка осудили за кражу телефона у туриста из Мексики во время ЧМ-2018

Расследования 14.12.2018 16:26
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14.12.2018 16:26
Один год и два месяца условно получил несовершеннолетний волгоградец за кражу сотовых телефонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, парня осудили по двум разным эпизодам, но по одной статье.
Один из телефонов украл малолетний преступник у туриста из Мексики во время проведения Чемпионата мира по футболу в Волгограде. Юноша попросил у мексиканца телефон якобы позвонить. Но после того, как закончил «разговаривать», убежал от владельца, прихватив с собой гаджет, стоимость которого оценили в 20 тысяч рублей.
И это, по данным следствия, не единственное преступление в послужном списке подростка. В апреле этого года юный волгоградец украл еще один телефон, но уже у своего ровесника, и почти по такой же схеме. Тот попросил чужой телефон, чтобы выйти в интернет, но не вернул его владельцу.
Интересно, что проведенная медэкспертиза установила, что подросток вменяем. К тому же проблем с законом раньше не имел. И воспитывался в полной семье и всегда занимался спортом.
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