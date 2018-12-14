Волгоградского подростка осудили за кражу телефона у туриста из Мексики во время ЧМ-2018





Один год и два месяца условно получил несовершеннолетний волгоградец за кражу сотовых телефонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, парня осудили по двум разным эпизодам, но по одной статье.

Один из телефонов украл малолетний преступник у туриста из Мексики во время проведения Чемпионата мира по футболу в Волгограде. Юноша попросил у мексиканца телефон якобы позвонить. Но после того, как закончил «разговаривать», убежал от владельца, прихватив с собой гаджет, стоимость которого оценили в 20 тысяч рублей.

И это, по данным следствия, не единственное преступление в послужном списке подростка. В апреле этого года юный волгоградец украл еще один телефон, но уже у своего ровесника, и почти по такой же схеме. Тот попросил чужой телефон, чтобы выйти в интернет, но не вернул его владельцу.

Интересно, что проведенная медэкспертиза установила, что подросток вменяем. К тому же проблем с законом раньше не имел. И воспитывался в полной семье и всегда занимался спортом.



