Общество 12.12.2018 13:28
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12.12.2018 13:28
В Урюпинском районе Волгоградской области завершается подготовка к открытию горнолыжного склона «Хоперский снег». Для любителей зимних видов спорта оборудованы трассы для продвинутых и новичков, действует бугельная канатная дорога, предусмотрен прокат снаряжения. Склон начнет работать после наступления снежной погоды, сообщили ИА "Высота 102" в комитете по туризму Волгоградской области.
На горнолыжном склоне действует несколько трасс, в которых установлено освещение — кататься можно в дневное и вечернее время. Для начинающих лыжников и сноубордистов подготовлена учебная пологая трасса длиной 220 метров. Для опытных спортсменов оборудован сноуборд-парк с трамплином и фигурами для джиббинга. Любителей катания на ватрушках ждет трасса для тюбинга протяженностью более 200 метров, при этом для детей и взрослых предусмотрены отдельные спуски, а за безопасностью и очередностью следят выпускающие сотрудники. Сноуборды, горные лыжи и ватрушки можно взять напрокат.
Организаторами проекта выступает «Федерация Горнолыжного Спорта и Сноуборда Волгоградской области».
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