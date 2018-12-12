



В Урюпинском районе Волгоградской области завершается подготовка к открытию горнолыжного склона «Хоперский снег». Для любителей зимних видов спорта оборудованы трассы для продвинутых и новичков, действует бугельная канатная дорога, предусмотрен прокат снаряжения. Склон начнет работать после наступления снежной погоды, сообщили ИА "Высота 102" в комитете по туризму Волгоградской области.









На горнолыжном склоне действует несколько трасс, в которых установлено освещение — кататься можно в дневное и вечернее время. Для начинающих лыжников и сноубордистов подготовлена учебная пологая трасса длиной 220 метров. Для опытных спортсменов оборудован сноуборд-парк с трамплином и фигурами для джиббинга. Любителей катания на ватрушках ждет трасса для тюбинга протяженностью более 200 метров, при этом для детей и взрослых предусмотрены отдельные спуски, а за безопасностью и очередностью следят выпускающие сотрудники. Сноуборды, горные лыжи и ватрушки можно взять напрокат.

Организаторами проекта выступает «Федерация Горнолыжного Спорта и Сноуборда Волгоградской области».



