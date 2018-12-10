Также известно, что ребенок перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора без сопровождения взрослых. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Происшествия 07.12.2018 09:29
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07.12.2018 09:29
В Ворошиловском районе Волгограда иномарка сбила мальчика 2005-го года рождения около школы № 130. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на улице Рабоче-Крестьянская. Предположительно, виновник аварии ехал на белом автомобиле «Мерседес» и скрылся с места дтп.
Также известно, что ребенок перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора без сопровождения взрослых. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Также известно, что ребенок перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора без сопровождения взрослых. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Сотрудники полиции просят всех, кто увидит белый "Мерседес" в кузове W-124 со следами ДТП обратиться в органы внутренних дел.
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