Волгоградские антимонопольщики направили местным лидерам партии «Единая Россия» письмо с просьбой повлиять на нездоровую ситуацию, сложившуюся на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде. В качестве адресатов указаны : секретарь волгоградского реготделения «ЕР», заместитель председателя облдумы Сергей Горняков, руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской городской думе Владлен Колесников, член президиума политсовета «ЕР», глава Волгограда Виталий Лихачев, спикер облдумы Николай Семисотов, член «ЕР», заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева и председатель Волгоградской городской думы Андрей Косолапов.

Как сообщает ИА «Высота 102», письмо содержит, в том числе, описание вопиющих случаев, о которых граждане, столкнувшиеся с необходимостью похоронить родственников, рассказывают в своих многочисленных заявлениях в адрес УФАС. Люди жалуются на навязывание услуг «Памяти» при подготовке к похоронам, на откровенный шантаж и понуждение к расторжению договоров с другими ритуальными фирмами, на угрозы, что «тело будет валяться в морге 2 недели», если не будут оплачены навязанные услуги и пр.





В региональном УФАС считают, что «в настоящее время в сфере оказания ритуальных услуг на территории Волгограда сложилась крайне неблагоприятная, криминогенная обстановка, обусловленная криминальной монополизацией этой сферы узкой группой физических и юридических лиц под условным названием «Память»» и это обусловлено, прежде всего, действиями большинства депутатов действующего и прежних созывов Волгоградской городской думы, представляющих и представлявших партию «Единая Россия», а также действиями состоящих в антиконкурентном сговоре представителей администрации Волгограда и «Памяти».





В комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников заявил следующее: «Региональному отделению «партии власти» уже давно пора перестать делать вид, что в этой очень чувствительной для граждан сфере ничего не происходит, и внятно официально высказаться. Результат рассмотрения нашего обращения даст волгоградцам хорошую возможность увидеть, а руководству регионального отделения «Единой России» и Волгоградской областной думы хорошую возможность продемонстрировать, во-первых, его пригодность как руководства региональным отделением партии, во-вторых, его уровень социальной ответственности перед избирателями».

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на предпоследнем заседании Волгоградской гордумы большинство депутатов проголосовали против принципиальной части прокурорского представления, выданного в связи с нарушением антимонопольного законодательства на рынке ритуальных услуг. В связи с этим в Волгоградском УФАС назвали большинство городской думы "депутатами с пониженной социальной ответственностью".





«По некоторым данным, «средний чек» стоимости ритуальных услуг у «Памяти» по состоянию на февраль 2018 года составлял около 100 тысяч рублей. Представляется, что на фоне слов губернатора Волгоградской области Бочарова А.И., произнесённых им 04.12.2018 в ходе своего выступления перед политическим и общественным активом региона, о том, основной вопрос, стоящий сегодня перед властью, - это борьба с бедностью населения, такая стоимость ритуальных услуг в отсутствие фактической возможности получить их у кого-то другого, кроме структур «Памяти», выглядит кощунством и ограблением этого самого населения, причём в тот момент, когда ему особенно тяжело», - говорится в письме за подписью руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области Романа Лучникова. Антимонопольщики настаивают на том, чтобы их обращение было рассмотрено на заседаниях руководящих коллегиальных органов регионального отделения партии «Единая Россия», с тем, чтобы, принять исчерпывающие меры к изменению позиции членов «ЕР» в Волгоградской городской думе и в администрации Волгограда относительно внесённых прокурорами и УФАС представлений «Об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле».