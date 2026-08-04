Волгоградцам объяснили, когда их могут лишить единого пособия





Получателям единого пособия напомнили, когда они должны уведомлять отделение СФО по Волгоградской области об обстоятельствах, влияющих на выплату средств. Как сообщили в отделении Соцфонда по Волгоградской области, одной из причин является переезд в другой регион, так как размер пособия зависит от регионального прожиточного минимума.

В случае смены фамилии, имени или отчества также необходимо актуализировать данные СНИЛС, обновить информацию на госуслугах, в банке и подать в региональный Соцфонд соответствующее заявление.



Без обращения в Соцфонд не обойтись при закрытии счёта или изменении реквизитов для перечисления выплат.



Если ребенок, на которого назначено пособие, переведен на полное гособеспечение, например, в кадетский корпус, выплаты на него прекращаются.



Также волгоградцам важно знать что, если в течение срока назначения пособия изменились доходы или состав семьи, Соцфонд уведомлять о таких переменах не нужно: в этих случаях размер выплаты не меняется.



