Волгоградка пыталась спастись бегством от приставов





Жительница Волгоградской области может остаться без имущества из-за непогашенных долгов по налогам и кредитам. Женщина проживала в одном из сел Дубовского района, но скрывалась от приставов, имея долг в размере 800 тысяч рублей. По месту регистрации она не проживала, средств на счетах не хранила.

Женщину объявили в розыск, однако вскоре ее новое место жительства удалось установить. Должница обосновалась в поселке Ерзовка Городищенского района. Когда к ней наведались приставы, она попыталась убежать, но скрыться от приставов ей не удалось.



Хотя, как выяснилось, женщина и погасила часть долга по кредитам, к ней будут применены меры принудительного воздействия, пояснили в УФСПП.







Фото УФСПП по Волгоградской области



