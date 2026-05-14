



О сохранении цен на минеральные удобрения на уровне 2022 года заявили в волгоградском УФАС. По данным ведомства, это позволит по доступной стоимости обеспечить сельхозпроизводителей сырьём для ведения полевых, уборочных и других работ.

Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Индексация проводилась в 2022 году, в 2023–2025 годах стоимость удобрений не менялась.



Ранее правительство РФ продлило до 30 ноября 2026 года ограничения на экспорт удобрений.



