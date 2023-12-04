



В Дзержинском районе Волгограда на ул. Новодвинской завершился снос завода «Газоаппарат». Как сообщает ИА «Высота 102», на месте бывшей производственной площадки сегодня уже работает техника – на Новодвинской планируется возведение жилых зданий. При этом беспокойство горожан вызывает судьба скульптуры «Перекуем мечи на орала», простоявшая десятки лет возле проходной предприятия.





Напомним, о том, что «Волгоградгазоаппарат» – одно из старейших предприятий Волгоградской области, входившее в холдинг ОАО «Газмаш» – завершает свою деятельность на территории города-героя, информагентство сообщало еще в 2020 году. Тогда, в частности, стало известно о том, что предприятие, выпускавшее газовые плиты «Терра», прощается с двумя сотнями сотрудников. В начале 2023 года, после продажи имущественного комплекса «Газоаппарата», на западе Волгограда начался снос цехов предприятия.





Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня о том, что ул. Новодвинской некогда работало крупное предприятие, не напоминает уже практически ничего – как напоминание о «Газопаппарате» остались лишь часть административного корпуса и скульптура «Перекуем меча на орала»: на месте бывшего завода в Волгограде уже стартовало возведение жилых домов. В настоящее время в Дзержинском районе работает строительная техника ООО «Специализированный застройщик ДСК» – данную информацию ИА «Высота 102» подтвердил директор компании Сергей Емельянов.





Меж тем, в реакцию информагентства обращаются жители Волгограда, обеспокоенные судьбой скульптуры.

– Сейчас на Новодвинской ломают завод, но памятник остается на месте. Что с ним будет? – задаются вопросом волгоградцы. – Этот памятник мог бы украсить любой сквер.





Данный вопрос корреспонденты «Высоты 102» адресовали Сергею Емельянову. Собеседник информагентства заверил, что демонтаж или перенос скульптуры не планируется.

– А куда ее возить? Как стояла на своем месте, так и будет там оставаться, – заявил Сергей Емельянов, добавив, что скульптура покинет улицу Новодвинскую лишь в том случае, если соответствующее решение будет принято органами власти.





Редакция направила запрос с просьбой предоставить комментарий в администрацию Волгограда.

Напомним, что скульптуру «Перекуем мчи на орала» в подарок заводу «Газоаппарат» преподнес Евгений Вучетич. Композиция стала подарком заводчанам за вклад в создание мемориального комплекса на Мамаевом кургане, о чем свидетельствует табличка на постаменте скульптуры.