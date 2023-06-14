Путин наградил орденом Мужества чиновника, погибшего при тушении степного пожара под Волгоградом

Главное 14.06.2023 11:26
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14.06.2023 11:26
Президент России наградил посмертно орденом Мужества начальника отдела администрации Иловлинского района Волгоградской области Александра Переярина, который погиб летом прошлого года при тушении степного пожара, угрожавшего детскому лагерю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на 35-страничный документ, государственной наградой Александр Владимирович Переярин удостоен «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара».
Как ранее сообщало информагентство, 52-летний Александр Переярин трагически погиб 28 августа 2022 года при тушении пожара на территории Озерского сельского поселения, чтобы не допустить распространения огня до детского лагеря «Лазурный». В администрации Иловлинского района с 2018 года он возглавлял отдел ГО и ЧС, а до этого 22 года проработал в органах внутренних дел. У Александра Владимировича остались жена, двое детей и две внучки.
Владимир Путин наградил медалями «За отвагу на пожаре» еще троих сотрудников администрации Иловлинского района Волгоградской области, которые пострадали при тушении этого страшного степного пожара, который в августе 2022 года подобрался к нескольким населенным пунктам, детскому лагерю и базе отдыха.
Наград удостоены:
- Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района Волгоградской области;
- Сергей Кочелаев, консультант отдела администрации Иловлинского района;
- Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района.
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