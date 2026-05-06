У детей в школе Ростова обнаружили туберкулез





В Ростове в школе №61 у двоих учеников выявили инфильтративный туберкулез легких. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на Минздрав региона, форма болезни у детей не представляет опасности для окружающих.

Болезнь удалось выявить благодаря Диаскинтесту. Тест провели в ходе планового обследования школьников в феврале-марте. Позже в школе и по месту жительства заболевших детей была проведена дезинфекция.

В ведомстве заверили, что для предотвращения распространения инфекции приняли все возможные меры. Здоровью сотрудников и остальных обучающихся ничего не угрожает.

Изображение создано при помощи ИИ