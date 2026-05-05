Россияне стали чаще покупать банковские авто и недвижимость





Аналитики отмечают рост интереса россиян к покупке автомобилей и недвижимости, находящихся в собственности у банков. По данным ВТБ, среди основных причин покупки таких активов – сниженная цена и возможность купить актив у надежного продавца без дополнительных затрат на риелторов и посредников.

Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте автомобилей. По итогам первого квартала 2026 года количество сделок по продаже автомобилей в сервисе банка увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж – в 3,5 раза. Средняя сумма залогового авто составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте недвижимости рост оказался более умеренным. Число сделок увеличилось на 50%, а объем продаж – на 44%. При этом, несмотря на рост числа объявлений на 60%, количество просмотров незначительно снизилось. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей, что всего на 3% выше, чем в прошлом году.

– В банке в рамках аукциона можно приобрести имущество по конкурентной цене на прозрачных условиях. Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию, – отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.

По оценке аналитиков, в ближайшей перспективе спрос на залоговые автомобили продолжит расти, в том числе за счет расширения предложения от банков, развития цифровых каналов продаж и удобства клиентского пути. В сегменте недвижимости динамика, как ожидается, останется умеренной.

