 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Экономика

Россияне стали чаще покупать банковские авто и недвижимость

Аналитики отмечают рост интереса россиян к покупке автомобилей и недвижимости, находящихся в собственности у банков. По данным ВТБ, среди основных причин покупки таких активов – сниженная цена и возможность купить актив у надежного продавца без дополнительных затрат на риелторов и посредников.

Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте автомобилей. По итогам первого квартала 2026 года количество сделок по продаже автомобилей в сервисе банка увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж – в 3,5 раза. Средняя сумма залогового авто составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте недвижимости рост оказался более умеренным. Число сделок увеличилось на 50%, а объем продаж – на 44%. При этом, несмотря на рост числа объявлений на 60%, количество просмотров незначительно снизилось. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей, что всего на 3% выше, чем в прошлом году.

– В банке в рамках аукциона можно приобрести имущество по конкурентной цене на прозрачных условиях. Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию, – отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.

По оценке аналитиков, в ближайшей перспективе спрос на залоговые автомобили продолжит расти, в том числе за счет расширения предложения от банков, развития цифровых каналов продаж и удобства клиентского пути. В сегменте недвижимости динамика, как ожидается, останется умеренной.

Фото: сгенерировано ИИ 

