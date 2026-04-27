«Ротор» и «Волга» сыграли вничью 0:0

26 апреля на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 31‑го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и ульяновской «Волгой». 18 020 болельщиков собрались, чтобы увидеть игру, от которой ждали яркой борьбы – и хотя счёт так и не был открыт, напряжение сохранялось до финального свистка.

С первых минут «Ротор» взял инициативу в свои руки. Хозяева активно атаковали, стараясь взломать оборону гостей. На 22‑й минуте возник первый опасный момент: Имран Азнауров ворвался в штрафную по левому флангу и пробил в дальний угол. Вратарь «Волги» Егор Бабурин оказался начеку и уверенно отразил удар.





Первый тайм прошёл под диктовку волгоградцев: они чаще владели мячом, создавали позиционные атаки и пытались найти бреши в защитных рядах «Волги». Однако ульяновцы действовали компактно и организованно – ни один из подходов «Ротора» не превратился в стопроцентный голевой шанс.









После перерыва команда из Ульяновска преобразилась. Гости стали смелее идти вперёд, отодвинув игру от своих ворот. Во втором тайме чёрно-жёлтые не просто отбивались – они попытались угрожать воротам Никиты Чагрова. Подопечные Михаила Белова стали больше прессинговать, но реальной угрозы в атаке так и не создали.





На 83‑й минуте у «Ротора» появился неплохой шанс забить: Давид Давидян, вышедший на замену, получил мяч на линии штрафной и мощно пробил. Мяч прошёл выше ворот.





В компенсированное время волгоградцы предприняли финальный штурм. В одном из эпизодов Саид Алиев получил мяч в штрафной площади и исхитрился пробить головой, но мяч прошёл рядом со штангой.





Последние минуты матча гости откровенно тянули время, желая сохранить необходимый для них результат. Финальный свисток арбитра Михаила Плиско зафиксировал ничью – 0:0.











