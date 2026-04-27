В МВД предупредили волгоградцев об обмане через СБП





В МВД РФ выдали рекомендации об алгоритме действий во время СМС-атак на телефоны граждан. Пользователей призывают не отвечать на звонки и не нажимать на подозрительные ссылки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Цель СМС-бомбинга, или кибератаки, заключается в том, что на телефонный номер начинает приходить большое количество текстовых сообщений. Если перейти по этим ссылкам, можно потерять деньги, также произойдет утечка персональных данных. Пользователям советуют заблокировать номера, с которых приходят ссылки.

Еще один способ избежать атаки мошенников – включить режим «не беспокоить». Одновременно можно обратиться к оператору с просьбой заблокировать входящие с коротких номеров.

Чтобы обезопасить себя от несанкционированного снятия средств мошенниками, надо узнать в банке, не совершались ли от вашего имени какие-то операции. И внимательно относиться к переводам денежных средств, которые вдруг вы получили от незнакомых лиц. Мошенники связываются со своими жертвами и просят перечислить деньги по СБП обратно под предлогом ошибки. В итоге граждане теряют и свои деньги.

В МВД рекомендуют в таких случаях связаться с банком и сообщить о поступлении подозрительного платежа, после чего будет проведена проверка. Блокировку снимут после подтверждения непричастности клиента к данной операции. Также в банке могут отключить прием переводов по СБП от незнакомых или установить лимиты на входящие переводы.



