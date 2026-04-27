



Гидрометцентр объявил для Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого понижения температуры в ночные и утренние часы, а также переувлажнения почвы. Угроза будет сохраняться в течение нескольких ближайших суток.

Заморозки ожидаются 27, 28 и 29 апреля в периоды с 3:00 до 09:00. Кроме того, до 11:00 27 апреля метеорологи продлили предупреждение из-за переувлажнения почвы в северных районах региона.

Избыток влаги может привести к частичной или полной потере урожая. Он нарушает воздушный режим грунта, провоцирует развитие болезней и вредных бактерий, затрудняет обработку, что может привести к гибели уже высаженных культур или невозможности своевременного начала посевной.

Также в регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра. До 21:00 28 апреля ожидаются порывы до 15-20 м/с, с усилением до 24 м/с.

Отметим, в классификации метеорологов существуют четыре уровня погодной опасности: зелёный — оповещения не требуются; жёлтый — погода несёт потенциальную опасность; оранжевый — складывающиеся погодные условия создают уже не гипотетическую, а реальную опасность и могут привести к стихийным бедствиям и ущербу; красный — погода крайне опасна, существует угроза крупномасштабных разрушений и катастроф.

