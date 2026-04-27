Под Волгоградом в отдалённом селе отменён карантин по бруцеллёзу





В Чернышковском районе Волгоградской области отменены ограничения по бруцеллёзу на территории Сизовского сельского поселения. Соответствующий приказ опубликован облкомветеринарии.

Ограничения ранее были введены 26 марта 2026 года. Тогда специалисты обнаружили очаг опасной инфекции в животноводческом хозяйстве по адресу: хутор Сизов, ул. Советская, д. 32. В радиусе 5 километров была введена особая неблагоприятная зона, где запрещался смешенный выпас животных, а также проведение животноводческих мероприятий.

В самом же хозяйстве, где зафиксирован случай инфицирования скота, был введён карантин. Запрещалось посещение фермы посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, молочной продукции, и кормов, с которыми животные контактировали, заезд и выезд транспорта.

