В Камышине простятся с бойцом СВО Сергеем Запорожским





28 апреля в Камышине Волгоградской области простятся с бойцом СВО Сергеем Запорожским. Мужчина погиб на передовой.

Как сообщили близкие ветерана в социальных сетях, среди однополчан у него был позывной «Камыш». Он с честью и самоотверженно выполнял свой воинский долг и навсегда останется в памяти родных и знакомых.

Отметим, церемония прощания состоится по месту жительства 3 мкр, дом 27, а также у ритуального агентства «Реквием». Отпевание пройдёт в центральной Никольской церкви. Похоронят камышанина на Аллее Героев нового кладбища.

