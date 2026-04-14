Волгоградцы сделают ровной дорогу к Станично-Луганской ЦРБ





В 2026 году в Станично-Луганском округе приведут в порядок покрытие дорог и площадок на территории ГБУЗ «Станично-Луганская центральная районная больница» общей площадью 3000 кв.м. Как сообщили в облкомдортрансе, помощь округу окажет Волгоградская область.

В начале апреля комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заключил контракт с подрядной организацией ГБУ «Волгоградавтодор» на выполнение дорожных работ. Работы планируют закончить до осени текущего года.

Напомним, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским округом в июне 2022 года. Регион помогает в восстановлении автомобильных дорог в округе, в том числе подъездов к образовательным, медицинским, культурным, спортивным и другим объектам.