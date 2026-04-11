2195 волгоградских семей решили жилищные проблемы на маткапитал





В волгоградском отделении Соцфонда напомнили жителям региона, как материнский капитал помогает семьям решать различные проблемы. Так, на решение жилищных проблем с начала года материнский капитал направили 2195 волгоградских родителей. 973 семей использовали маткапитал для образования детей. В этой сфере деньги можно направить на детсад, секции, учебу в вузе.

Суммой материнского капитала можно распорядиться полностью или частями, распределив средства на несколько целей – одну крупную (например, оплата ипотеки) и несколько небольших (детский сад, ежемесячная выплата до 3 лет). А неиспользованный остаток маткапитала менее 10 тысяч рублей можно получить в виде единовременной выплаты, напомнили в Соцфонде.

