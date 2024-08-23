Общество

В Волгограде байкерскому фонтану «Детский хоровод» поставят окончательный диагноз

Общество 23.08.2024 11:05
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23.08.2024 11:05

В Центральном районе Волгограда началась подготовка к возможной реконструкции фонтана «Детский хоровод». Как сообщает ИА «Высота 102», городские власти объявили о поиске организации, готовой разработать проект комплексного обновления гидротехнического сооружения. Он должен помочь купировать просчёты, допущенные при строительстве.

Согласно документации, специалистам предстоит провести обследование фонтана и составить картограмму дефектов, предусмотреть замену сетей водоснабжения и водоотведения, а также насосного оборудования.

С особой дотошностью сотрудникам подрядной организации предстоит подойти к изучению чаши и фундамента объекта. Эксперты оценят состояние её гидроизоляцию, а также целостность основания. По итогу изысканий должен быть дан однозначный ответ о возможности их дальнейшего использования.

По итогу комплекса работ муниципалитет получит на руки пакет документов, необходимый для начала реставрации.

В общей сложности на разработку госзадания из бюджета выделены 1,5 млн рублей. Подрядчика городские власти отберут по итогам открытого конкурса в течение ближайших недель. Пакет документов должен быть передан заказчику до конца 2024 года.

Напомним, воссозданный фонтан «Детский хоровод» был открыт на Привокзальной площади 23 августа 2013 года. Гидротехническое сооружение – копия знаменитого фонтана, ставшего одним из символов преступлений немецко-фашистских войск, которые пережил осаждённый Сталинград.

Объект был подарен Волгограде  байкерским клубом «Ночные волки». Однако через месяц после открытия щедрое подношение вышло из строя и с тех пор толком не работало. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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