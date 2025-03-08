Общество

«Мы и сами понимаем, что дорого. Но что делать?»: что сегодня происходит на цветочных рынках Волгограда

Общество 08.03.2025 09:05
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08.03.2025 09:05


В Волгограде настали главные дни в году для продавцов цветов. На рынках и в магазинах сегодня - традиционный ажиотаж! Несмотря на подорожание тюльпанов и мимозы, редкий покупатель уходит из торговых точек с пустыми руками. Что остается «за кадром» праздничных покупок - в репортаже ИА «Высота 102».

- Сколько? – мужчина средних лет подходит к столику с мимозой и приподнимает пару пушистых веток.

- Сто рублей маленькая, триста – средняя, пятьсот – большая, - в который раз за день повторяет продавец.

- Однако! - присвистывает покупатель.

- На границе с Абхазией в этом году возникли проблемы. Начали выезжать, а нас не выпускают. Из-за случившегося там переворота люди с 22 февраля стояли в очереди перед таможней. Одна фура даже разгрузилась, потому что цветок начал пропадать. На таможне тоже изменились кое-какие правила. Обязательное наличие лицензии, не больше 70 килограммов веса на человека. Вот вам и искусственный ажиотаж. На фуры или даже забитые доверху легковушки, которые пересекали границу, буквально набрасывались по 30-40 покупателей разом. И цена там была такая же, как здесь.


С самого утра цветочные ряды в центре Волгограда работают без передышки. Неспешно ходить от одного прилавка к другому, тщательно выбирать букет да и просто торговаться у сегодняшних покупателей, кажется, просто нет времени.

- Цены на тюльпаны действительно поднялись: в прошлом году продавали их по 110 рублей за штуку, сейчас – по 130-150. Люди признают, что дороговато. Мы и сами это понимаем. Но что делать? , - признает продавец тюльпанов. - Но по сравнению с прошлым годом торговля идет полегче. Наверное… Подводить итоги нашего праздничного «марафона» будем уже вечером. Традиционно мы покупаем 70-80% уже знакомых нам луковиц. Остальные 20-30% - новинки. В этот раз из-за внешних факторов нам пришлось опробовать 80% новых луковиц. Как с ними работать, мы, откровенно говоря, не знали. Искали что-то в интернете, собирали информацию по крупицам. Но и это помогало не всегда. Вот, к примеру, вынесли один новый сорт, как средний. А он оказался не средним, а очень поздним. До сих пор сидит в земле…


Замечая на рынке новых покупателей, продавцы наперебой зовут их в свои палатки.

- Пионовидные нужны? Пошли со мной, у меня самые свежие тюльпаны!

- Загляните к нам. У нас цветы из шоколада. Такие быстро не завянут, - слышится с другой стороны.

- Тысячу. Тысячу этот букет стоит. Без торга. Прости, брат. Сегодня никак.


- У нас уже второй день ажиотаж, присесть некогда, - улыбается один из продавцов цветов. – В такие дни мужчины не особо скупятся на подарок. И за две, и за три, и даже за пять тысяч букеты выбирают. Да многие готовы все отдать, лишь бы женщина улыбнулась и искренне порадовалась. Для нас это ведь самое главное!


Повышение цен на цветы оптовые производители предрекали задолго до праздника. По их словам, новые расценки прежде всего обусловлены серьёзным подорожанием луковицы и неурожаем в Голландии.

- За три года закупочная цена на луковицу тюльпанов выросла втрое. В этом году производитель покупал посадочный материал за 42 рубля, - объяснял один из крупных волгоградских производителей. – Такой стремительный рост цен связан в первую очередь с удорожанием товара в Голландии. Из-за случившегося в этом году потопа и неурожая стоимость луковицы поднялась достаточно весомо – учитывайте, что товар продается в евро. Свою роль сыграли и перекупщики, на общей волне резко задравшие цены.

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