«Понял, что меня могут убить»: журналист Ященко бежал из Волгограда в Германию





Волгоградский журналист Вячеслав Ященко покинул Россию после прошедших в его квартире обысков и визита людей в военной форме. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время он находится в Германии и возвращаться в Волгоград в ближайшее время не планирует.

Напомним, что обыски в квартире известного в Волгограде историка, публициста, журналиста издания «Кавказский узел»* Вячеслава Ященко прошли утром 18 января 2024 года – силовики изъяли у него ноутбук, жесткий диск и телефон. А буквально через несколько дней, как рассказал Ященко «Высоте 102» 6 марта, в его дверь постучали люди в военной форме. С его слов, незваные гости вели себя крайне враждебно.

– Меня в тот момент в квартире не было, – пояснил журналист в телефонном разговоре. – Двое мужчин в военной форме стали ломиться в дверь и говорить жене, чтобы я вышел на разговор с ними, но она сообщила, что это невозможно. После этого мой телефон подвергся спам-атаке.

Вячеслав Ященко уточняет, что визит не известных ему людей состоялся 24 января. Уже на следующее утро он собрал личные вещи и на такси выехал из Волгограда.

– Я понял, что меня могут убить, – объясняет журналист свое решение покинуть Россию.

В Германии Ященко оказался по гуманитарной программе, что, как уточняет он, уже сейчас позволяет ему устроиться на работу. Чем будет заниматься в чужой стране, он пока не представляет, однако уточняет, что готов к любому развитию ситуации.

– Чтобы не дразнить волков и не подставлять под угрозу ни своих родных, ни работодателей, я прекратил работу в «Кавказском узле»*, – говорит Ященко. – В настоящее время я в Берлине, решаю вопросы с регистрацией.

Ранее сообщалось, что обыски в квартире Вячеслава Ященко проходили по инициативе СК, который расследует уголовное дело в отношении бывшего координатора штаба Навального** Евгения Кочегина***.

*«Кавказский узел» — интернет-издание, компанией-учредителем которого является ООО «Мемо», внесенное Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**Штаб Навального — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.

***Евгений Кочегин — внесен Минюстом РФ в список иноагентов.