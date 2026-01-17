Общество

Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплат

Общество 17.01.2026 18:12
0
17.01.2026 18:12


Волгоградцев, как и всех жителей Волгоградской области, с 1 февраля 2026 года ожидает индексация более 40 видов соцвыплат. Коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%. Соответствующий проект подготовлен в правительстве РФ, сообщили в Минтруда РФ. 

В частности, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей. При рождении второго семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго ей выплатят полную сумму  – т.е. 963 тыс. рублей.

Кроме материнского капитала почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка, порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня». Также будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице, одиноким малоимущим и другие меры социальной поддержки.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.01.2026 18:12
Общество 17.01.2026 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 17:37
Общество 17.01.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 15:29
Общество 17.01.2026 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 15:19
Общество 17.01.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 15:06
Общество 17.01.2026 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 14:23
Общество 17.01.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 14:03
Общество 17.01.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 13:28
Общество 17.01.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 13:06
Общество 17.01.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 12:41
Общество 17.01.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 12:05
Общество 17.01.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 11:30
Общество 17.01.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 10:07
Общество 17.01.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 09:17
Общество 17.01.2026 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 08:36
Общество 17.01.2026 08:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:27
Часть Котово осталась в лютый мороз без газаСмотреть фотографии
18:12
Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплатСмотреть фотографии
17:37
Волгоградцы в валенках сыграли в футболСмотреть фотографии
17:01
«Не верю, что мой сын виноват»: как живет многодетная семья из села Волгоградской области, которая должна полмиллиарда государствуСмотреть фотографии
15:52
72-летняя волгоградка лишилась 29 тысяч после заказа морепродуктовСмотреть фотографии
15:29
Энергетики вернули свет в 6 сел Волгоградской области после снежной буриСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
«За этим стоит одиночество»: волгоградский психолог рассказала, как распознать в себе тревожный «синдром «Плюшкина»Смотреть фотографии
15:12
Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничныеСмотреть фотографии
14:26
Квартира пенсионера сгорела на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозренияСмотреть фотографии
14:03
Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 годуСмотреть фотографии
13:44
Две 14-летние волгоградки попали в больницу из-за пьяной тетиСмотреть фотографии
13:28
Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16 часов из-за БПЛАСмотреть фотографии
13:06
Режим 13-часовой угрозы БПЛА снят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
В Камышине родным двух героев передали Ордена мужестваСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области 17 января военные сбили 2 БПЛАСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области прощаются с контрактником с позывным «Брест»Смотреть фотографии
11:29
«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игрыСмотреть фотографии
10:45
Угонщика Kia задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пьяная волгоградка отправила в кювет машину с тремя детьмиСмотреть фотографии
10:07
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:42
Футболисты «Ротора» провели первую тренировку в ТурцииСмотреть фотографии
08:36
Пассажиры застряли в аэропорту Волгограда из-за задержки 4 рейсовСмотреть фотографии
08:18
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 17 январяСмотреть фотографии
07:37
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 17 январяСмотреть фотографии
07:19
50 мест для крещенских купаний откроют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:38
В два из шести обесточенных сел Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области на 60% снизилось количество ЧССмотреть фотографии
 