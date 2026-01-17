Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплат





Волгоградцев, как и всех жителей Волгоградской области, с 1 февраля 2026 года ожидает индексация более 40 видов соцвыплат. Коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%. Соответствующий проект подготовлен в правительстве РФ, сообщили в Минтруда РФ.

В частности, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей. При рождении второго семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго ей выплатят полную сумму – т.е. 963 тыс. рублей.

Кроме материнского капитала почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка, порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня». Также будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице, одиноким малоимущим и другие меры социальной поддержки.







