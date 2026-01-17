Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничные

С 1 июля 2026 года самозанятые могут воспользоваться правом на больничный. Как рассказали в отделении СФР по Волгоградской области, для этого им необходимо зарегистрироваться в соцфонде, а также выбрать размер страховой суммы, исходя из которой будут начисляться больничные выплаты – это 35 или 50 тысяч рублей. Эти средства можно уплачивать ежемесячно или сразу за год. Тариф взносов составит 3,84% от выбранной страховой суммы. Выплаты будут происходить при болезни, травме, уходе за больным родственником и в других ситуациях, предусмотренных законом.