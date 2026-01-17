



Накануне нового года многие из нас решают начать все с чистого листа. Сходить к стоматологу, записаться в тренажерный зал или начать обучение вождению или шитью, а также избавить от хлама собственный дом. Почему в последние годы желание подчистую очистить шкаф заменяет уже привычное нам накопительство? Как отличить бережливое отношение к вещам от прогрессирующего «синдрома Плюшкина»? И что вообще скрывается за страстью к собирательству? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским психологом Еленой Панкратовой.

Подходя к шкафу или комоду с четким желанием выбросить все лишнее, старое и уже давно пылящееся на полках, мы можем утонуть в воспоминаниях. Знакомое чувство? Эти крошечные носочки, которые сейчас налезут разве что на мизинец подросшего ребенка, вам подарили в его первый месяц жизни. А в этом платке вы гуляли по любимому городу. Как расстаться с подобными реликвиями?

- С психологической точки зрения ценность несет не сама вещь, а те эмоции, ощущения или воспоминания, которые мы с ней связываем. Например, метрика новорожденного ребенка, билеты с первого полета на самолете или забавный сувенир из путешествия символизируют ценные моменты, любимая детская игрушка - образ детства, дорогие аксессуары дают ощущение финансовой стабильности, а красивое платье помогает чувствовать себя привлекательной, - объясняет клинический психолог Елена Панкратова. - Нам важны не сами эти вещи, а те ощущения и опыт, которые мы связываем с ними. По сути это «эмоциональные якоря» значимых событий.

Подобное сращение с каждым предметом гардероба рано или поздно приведет к расширению шкафов, а после – к возникновению дилеммы. Действительно ли все эти вещи нам так нужны?

- Подобное сращение можно назвать расширенным Я. То, что является нашей собственностью, связывается с нашим опытом, самооценкой, воспринимается нашей психикой, как продолжение себя. Но, конечно, это представление о самом себе искажено, ведь личность человека — это не материальные объекты. Для того чтобы понять, как изменить нездоровые отношения к вещам, надо разобраться, где грань между нормой и патологией, и что вообще является причиной нарушения, - рассуждает психолог клиники семейной медицины ВолгГМУ. - Бережливость как аккуратное отношение, исходя из потраченного на вещи времени, денег и усилий, забота об окружающей среде, определенная экология пространства - это хороший процесс. Коллекционирование как хобби, приносящее приятные эмоции владельцу и сохраняющее культурные ценности для общества, – тоже несет в себе пользу.





А вот за неконтролируемым желанием обладать всем и сразу, болью в сердце от расставания даже с самым незначительным бытовым предметом и яростным отстаиванием каждой вещи в доме кроется знакомый каждому «синдром Плюшкина», говорит Елена Панкратова.

- Неконтролируемое накопительство, как категорическая невозможность расстаться с вещами, собирание всего подряд, хаос, делающий невозможным проживание в пространстве, приверженность к вещам, гораздо большая, чем к отношениям с людьми и, как следствие, нарушение социального взаимодействия, невозможность рационально объяснить, для чего копятся вещи и захламляется пространство, детское мышление во взрослом возрасте - «Если я выброшу эту вещь, то память о событиичеловеке исчезнет», наделение вещей некой силой – это тревожные сигналы. Если материальные объекты начинают захватывать ваше пространство, пора остановиться и ответить себе на вопрос: «Я для вещей или вещи для меня?», - рекомендует специалист. - Ключевой момент в синдроме Плюшкина – это даже не страх потери вещи, а невозможность вследствие потерь и разочарований строить стабильные, поддерживающие отношения с людьми, фактически замена их вещами. Это дает такому владельцу ложное чувство безопасности, контроля, но на самом деле вещи никогда не заполнят внутреннюю пустоту и одиночество, поэтому захламление или бережливость может стать бесконечным процессом – психологического насыщения все равно не настанет.

Впрочем, при всей тяжести расставание с «синдром Плюшкина», а вместе с тем и прощание с ненужным скарбом вполне реально. Для этого, отмечает специалист, человеку важно выделить себя среди гор домашнего хлама и понять, что вещи – не есть вся суть его жизни.

- В такой ситуации страдающему от накопительства человеку важно фокусироваться больше на отношениях с собой и людьми, получать радость от общения, формировать в себе здоровое внутреннее отношение к материальным объектам - «Я - это не те объекты, которыми я обладаю», «Если я лишусь своей вещи, я испытаю грусть, возможно, очень тягостные чувства, но, прожив эти эмоции, я больше не буду сожалеть о потере», «Моя история, мой опыт, мои воспоминания всегда со мной, внутри меня», «Гораздо большую радость я испытываю от отношений и общения с людьми, а не от обладания вещами», - комментирует специалист.





"Маркетплейс привезёт все. От погремушки до автомобиля"

На противоположной от складирования чаше весов в современном мире стоит пресловутое расхламление. О нем все чаще пишут в модных книгах и журналах, советуя вместе с квадратными метрами квартиры очищать и самого себя.

- В наши дни уже не существует дефицита вещей. Напротив, на том же маркетплейсе вы найдете товары на любой вкус и кошелек - от погремушки до автомобиля. Однако при этом разнообразии и изобилии все более очевидными становятся глобальные проблемы сверхпотребления, ведь сейчас мы не чиним, а избавляемся, не перерабатываем мусор в тех объёмах, в которых его ежедневно производим. Потреблять разумно, перерабатывать вторично, отдавать тому, кому это необходимо больше – это вопрос будущего качества жизни. И хорошо, что этот тренд прослеживается сейчас среди молодежи. Например, недавно в соцсетях стали популярны ролики, в которых блогеры перечисляют, что они НЕ будут покупать в 2026 году, - говорит волгоградский психолог. - Психологическая польза процесса расхламления очевидна. Этот процесс учит нас расставаться с привычным, переживать неприятные чувства, отпускать прошлое, тренирует умение выбирать, прощать себе финансовые ошибки, освобождает физическое пространство для комфорта и психологическое - для новых эмоций. И, если вы прекрасно понимаете эту пользу, начните с малого – расстаньтесь хотя бы с парой ненужных вещей после прочтения этой статьи.

Фото из архива V102.ru