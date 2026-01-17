Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16 часов из-за БПЛА





Аэропорт Волгограда вновь заработал после введенных Росавиацией ограничений. Воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты с 13-13 ч. 17 января. Напомним, ограничения были введены в 8-10 ч. и были связаны с отражением атаки двух БПЛА в Волгоградской области.

Между тем, за время действий ограничений в аэропорту Волгограда увеличилось количество задержанных рейсов. Так, с опозданием ожидаются 4 самолета из Москвы, 1 – из Санкт-Петербурга и 1 – из Казани. Кроме того, сместилось время вылета из Волгограда пяти бортов, в том числе в Шарм-эль-Шейх.