В Волгоградской области прощаются с контрактником с позывным «Брест»





В поселке АМО Новоаннинского района сегодня, 17 января, провожают в последний путь 43-летнего контрактника Павла Крачко с позывным «Брест», погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Новоаннинские вести», Павел родился в 1982 году в Брестской области, в 1998 году окончил ПУ-53, получил специальность мастера. В 2001 году отслужил срочную службу.

19 марта 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ, был стрелком мотострелкового отделения. 22 сентября 2024 года в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области попал под минометный обстрел и удары БПЛА.



Долгое время он числился пропавшим без вести. Теперь Павел, наконец, обретет покой там, где у него остались родные – мама, сестра и двое несовершеннолетних детей.



Фото «Новоаннинские вести»



