Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный Волгоград





Космонавт Антон Шкаплеров поделился снимками заснеженного Волгограда, который он снял с орбиты. Автор фото рассказал, что с городом на Волге его связывает многое – здесь он окончил летное училище и приобрел такие качества, как ответственность и умение идти к цели.

Космонавт напомнил, что Волгоград растянулся вдоль Волги почти на 80 км и является одним из самых протяженных городов России. Здесь находится Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовет!», проживает более миллиона человек, развиваются набережная, парки и транспорт.



- Из космоса особенно ясно видно: Волгоград - город, который помнит свое прошлое, уверенно смотрит вперед и продолжает расти. Сильный и по-настоящему живой, - написал теплые строки в своем телеграм-канале Антон.