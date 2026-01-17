Пассажиры застряли в аэропорту Волгограда из-за задержки 4 рейсов

4 авиарейса задержаны в аэропорту Волгограда на утро 17 января. По данным электронного табло воздушной гавани, смещено время прилета двух самолетов из Москвы. Также внесены коррективы в расписание двух авиарейсов в столицу и Египет. Так, пассажиры должны были вылететь в Шарм-Эль-Шейх еще около 7 утра 17 января. Однако рейс перенесли минимум на два часа.



Напомним, Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда 17 января в 8-10 ч. Также в Волгограде и области уже около шести часов действует режим беспилотной опасности.





